Başkan Büyükakın: "Halkımızla gönül diliyle konuşuyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Halkımızla gönül diliyle konuşuyoruz. Vatandaşlarımızla tek yürek bir şekilde hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze merkez ve İbrahim Ağa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki teşkilat üyeleriyle birlikte iş yerlerini gezen Büyükakın, esnafa bereketli işler diledi.

"Konforlu ulaşıma kavuşacaklar"

Gebze-Darıca Metro projesi için teşekkür eden esnafa bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Çalışmanın çok önemli ayağı olan fiziki ilerlemesinde yüzde elli dört seviyesine gelindi. Bu çok önemli bir ilerlemedir. Vatandaşlarımız Metro ile birlikte daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacaklar. İşte eser siyasetimizin bir ürünü olan Metro projemiz halkımızda büyük bir heyecana ve bizlere karşı da teveccühe sebep oluyor. İmar ettiğimiz kentimiz adına bizlere teşekkürlerini dile getiriyorlar. Bu teveccüh bize daha çok çalışmak için güç ve enerji veriyor. Şunu söylemem gerekir ki gönülleri yaparken diğer bir taraftan da kentimize eser katmaya devam ediyoruz" dedi.

"Halkımızla gönül diliyle konuşuyoruz"

Gebze'de çok önemli 37 projeyi planladıklarını, devam eden çalışma sayısının 36 olduğunu, tamamlanan proje sayısının 80 olduğunu da belirten Başkan Büyükakın, toplamda 116 proje ile 713 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Büyükakın, "Çok şükür Gebze başta olmak üzere bölgemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızla gönül diliyle konuşuyoruz. Vatandaşlarımızla tek yürek bir şekilde hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz demeden kar kış demeden çalıştık, çalışıyoruz. Daha çok çalışacağız. Şunu çok iyi biliyoruz halkımız bizim gayretimizi görüyor ve biliyor. Bizde bu güvene ve emanete layık olarak çalışıyoruz. Halkımızla gönül diliyle konuşuyoruz. Vatandaşlarımızla tek yürek bir şekilde hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.