Başkan Büyükakın: “Hatay'da en çok bilinen şehir Kocaeli oldu”

Programda Adıyaman'da bir enkazdan çıkarılan Kur'an-ı Kerim'in hediye edildiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hatay'da en çok bilinen şehir Kocaeli oldu” dedi.

Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına katkıda bulunan Kocaelili esnaf odaları ve meslek birlikleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programa 100'ün üzerinde esnaf odası katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a program sonunda Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ekibinin Adıyaman'daki bir enkazdan çıkardığı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

“Hatay'da en çok bilinen şehir Kocaeli oldu”

Hatay'da büyük bir hatıra oluştuğunu belirten Başkan Büyükakın, “Kimin elinden ne geliyorsa, kalbinden ne geçiyorsa bir ucundan tuttu ve deprem bölgesine yağmur olup yağdı. Şehrimin insanlarıyla gurur duydum. Hepiniz iyiki varsınız. İyiki sizin gibi güzel insanlarla çalışıyorum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir yandan sivil toplum kuruluşlarımız, diğer yandan esnaf odalarımız, birliklerimiz. Hepiniz çok güzel bir iş başardınız. Teşekkür ediyorum. Hatay'da en çok bilinen şehir Kocaeli oldu. Kocaeli dendiği zaman Hataylılar bir başka bakıyorlar. Yolda önümü kesip teşekkür ediyorlar. Çok enteresan bir duygu bağı oluştu aramızda” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte güzel işler yaptık”

Arama kurtarma ekipleriyle depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Sesimi duyan var mı diyerek başladığımız çalışmalarda hep birlikte güzel işler yaptık. Bunda sizin emeğiniz de büyük. Elektrik, su yoktu. Bir yandan da çadır kurma çalışmalarımız devam ediyordu. Eczacılar odamız geldi. Bize yer gösterin dediler. ‘Biz de çadır kuruyoruz, içerisine gireceğiz. Buradaki şartları hep birlikte bölüşeceğiz' dedim'' ifadelerini kullandı.

“Hatay'da rehabilitasyon merkezi açacağız”

Hatay'da rehabilitasyon merkezi açılacağını da söyleyen Büyükakın, "O günden itibaren adım adım çalışarak çadır kentimizi, Büyükşehir Hastanemizi ve konteyner kentimizi kurduk. Altyapı ve enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yine her renkten kadınlar Kocaeli'de yardım kampanyası düzenledi. O çalışmada elde edilen gelirle Hatay'da bir rehabilitasyon merkezi çalışması yapacağız. Bir aya biter ve açılışı tamamlanır. Bu güzellikler hep sizin sayenizde oldu. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizler gibi hemşerilerimiz olduğu için, oraya yağmur gibi yağdığınız için çok mutluyum. Oradaki kardeşlerimiz yardıma ihtiyaç duyduğu müddetçe yardıma koşmaya devam edeceğiz. Hala orada ekiplerimiz var. Biz onlara yalnız bırakmama sözü verdik. Kulağımız hep orada'' diye konuştu.