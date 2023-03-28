Başkan Büyükakın: “Hatay'ı ayağa kaldırmak için çalışıyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 ilçenin muhtarları ile “Muhtar Buluşmaları” programı çerçevesinde bir araya geliyor. Her ilçenin muhtarları ile farklı günlerde gerçekleşen buluşmalarda, Kocaeli genelinde görev yapan 472 muhtarın talep ve önerileri alınarak istişarelerde bulunuluyor. Başkan Büyükakın, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ve afetlere karşı Kocaeli'ni daha dirençli hale getirmek için devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bilgi aktarıyor. Başkan Büyükakın, son toplantıda Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçesindeki merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya Büyükakın'ın yanı sıra ilçelerin muhtar dernekleri başkanları ve muhtarlar katıldı.

“Hatay'ı ayağa kaldırmak için çalışıyoruz”

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hemen deprem bölgesine hareket ettiğini, arama kurtarma ve lojistik başta olmak üzere önemli çalışmalar yaptığını belirten Başkan Büyükakın, “Afet bölgesine giden tırlarımız, vatandaşların gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı. İçme suyu tedarik edildi, çöpler topladık. Bir belediyenin yapması gereken hizmetlerin hemen hemen hepsini yaptık. Hatay'ın Defne ilçesinde 20 günde 54 yataklı konteyner hastane kurduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hastanesi, poliklinikleri ile birlikte ameliyathane, doğumhane ve yoğun bakım ünitesiyle vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Hatay'ı ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde 300 personelimiz kaldı. Bölge toparlanana kadar orada kalacağız. Zor duruma düşen kardeşlerimizin yanında olacağız. Afetlere karşı Kocaeli'yi daha dirençli hale getirmek için kentsel dönüşüm projelerimiz sürüyor. Hem şehirlerimizi hem de toplumumuzu afetlere karşı dirençli ve bilinçli hale getirmek gece gündüz çalışıyoruz. Kentsel Dönüşüm Dairesini bunun için kurduk. Bu kentte insanların depremde ölmemesi lazım. Bunun için çalışıyoruz. Depremle ilgili muhtarlarımıza büyük iş düşüyor. Sahaya inip çalışmaya başladığımızda, bize en büyük desteği muhtarlarımız verecek” diye konuştu.