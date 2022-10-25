Başkan Büyükakın: "Hedefimiz, Kocaeli'nin su sporlarının merkezi ve markası olmasıdır"

Hereke Nuh Çimento Kürek Takımı'nı konuk eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hedefimiz, Kocaeli'nin su sporlarının merkezi ve markası olmasıdır. Bunu da başaracağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2022 yılında Balkan ve Türkiye Şampiyonu olarak Kocaeli'ne çifte gurur yaşatan Hereke Nuh Çimento Kürek Takımı'nı makamında konuk etti. Konuk sporcular Metehan Yavuz, Berat Aydın, İbrahim Hakkı Canyiğit, Mehmet Emin Sarıoğlu, Şakir Özdemir, Mustafa Sarı, Nazım Arda Kabasakal ve antrenör Belgin Kabasakal'ı tebrik eden Başkan Büyükakın, Kulüp Başkanı Necmi Can'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Büyükakın, "Hedefimiz, Kocaeli'nin su sporlarının merkezi ve markası olmasıdır. Bunu da başaracağız. Şampiyonlarımız bir taraftan yetişiyor. İşte bunun ispatı da burada ki pırıl pırıl olan gençlerimiz" dedi.

"Su sporlarımızın tüm branşlarıyla yakından ilgileniyoruz"

Hereke Nuh Çimento Kürek Takımı'nı yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "Geleceğe dönük adımları takip ediyoruz. Su sporlarımızın tüm branşlarıyla yakından ilgileniyoruz. Bu konuda tüm kulüplerimize gerek tesis gerekse malzeme konusunda destek olmaya devam edeceğiz. Aldığınız başarılarla bizi gururlandırdınız, mutlu ettiniz. İnşallah bu başarı devam edecek. Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Şehrimize eserlerle ve hizmetlerle değer katmaya devam edeceğiz. Biz bu noktada milletimize bakıyoruz, hemşerilerimize kulak kesiliyoruz. Gençlerimizi dinliyoruz" ifadelerini kullandı.