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Başkan Büyükakın ‘Hızır Cemi' iftar programına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Gültepe Cemevi’nde Hızır Cemi iftar programına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Gültepe Cemevi'nde Hızır Cemi iftar programına katıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Gültepe Cemevi'nde Hızır Cemi iftar programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül'ün de yer aldığı iftar programı öncesi canlarla yakından ilgilendi. Programda konuşma yapan Başkan Büyükakın, birliktelik vurgusu yaptı. Konuşma sonrası Büyükakın Alevi vatandaşlarla sohbet ederek İzmit Gültepe Cemevi yönetiminden gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında bilgi aldı. Cemevi Başkanı Ali Kaya da Başkan Büyükakın'a gerçekleştirdiği ziyaret ve katıldığı iftar için teşekkür etti.

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