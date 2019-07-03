Başkan Büyükakın, ‘'İnönü Caddesi'nin cazibesini artıracağız''

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit İnönü Caddesi'ndeki esnaflarla buluştu. Bölge esnaflarından Adem Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen birliktelikte Başkan Büyükakın, esnafların taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediyesi'nin teknik bürokratlarının da yer aldığı birliktelikte, ticaretin hızlanması için yapılması gerekenleri esnaflardan tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, atılması gereken adımlar üzerine değerlendirmeler yaptı. Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “İnönü Caddesi'ndeki esnafımızın karşılaştığı sorunlar bizim de sorunlarımızdır. Çözüm için esnafımızla birlikte çalışacak, İnönü Caddesi'nin daha fazla çekim ve cazibe alanı olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İnönü Caddesi'nin İzmit'in çok önemli caddelerinden olduğunu ziyarette vurgulayan Büyükakın, yıllardır bu bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnafların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için insiyatif alacaklarını dile getirdi. Büyükakın, “İnönü Caddesi'nin daha canlı ve hareketli olması için şehir mobilyalarından ışıklandırma çalışmalarına bir dizi proje çalışması yapacağız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yapma şansını yakalaması, İnönü Caddesi'ne gitmek için sebepler oluşturulması için de adımlarımızı esnaf kardeşlerimizle birlikte atacağız. Ülke ekonomisi başta olmak üzere kentimizin iç dinamiklerine verdiği katkı nedeniyle esnaflarımızın iş yapma potansiyeline destek olacağız. Ulaşımdan üst yapı düzenlemelerine, kent kimliğinden kent içi değerlere dönük yapılarla vatandaşımızın beklentilerine karşılık gelecek projeleri Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğiz” diye konuştu.