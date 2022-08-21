Başkan Büyükakın: "İnsanımız hiçbir şeye gıpta etmesin"

Dr. Tahir Büyükakın, "İnsanımız hiçbir şeye gıpta etmesin. Çünkü 'Kocaeli'de keşke şu da olsaydı' denilen ne varsa hepsini yapmak için adım atıyor, hayallerimizin peşinden koşuyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşın yıllardır hayalini kurduğu ve şehre ulaşımda yeni bir boyut kazandıracak olan Kartepe Teleferik Projesi'nin yapımını yerinde inceledi. Kente her açıdan vizyon kazandırması planlanan projeyle ilgili Başkan Büyükakın, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kartepe Teleferik Projesi, Derbent ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasında ulaşım sağlayacak. Çalışmaların sürdüğü projenin 480 günde bitmesi bekleniyor.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Devletimizden aldığımız güçle, hayalleri gerçekleştirmek için gece demiyor, gündüz demiyor çalışıyoruz. İnsanımız hiçbir şeye gıpta etmesin. Çünkü ‘Kocaeli'de keşke şu da olsaydı' denilen ne varsa hepsini yapmak için adım atıyor, hayallerimizin peşinden koşuyoruz" dedi.

4 bin 695 metre uzunluğunda olacak

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Türkiye'nin ilk yerli teleferik sistemi tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.