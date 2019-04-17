Başkan Büyükakın, “İstihdam kursları ile üretim sektörüne katılın”

MEK İlçe Sergisi'nin açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “İstihdam kursları ile üretim sektörüne katılın” dedi.

Derince KO-MEK Kurs Merkezleri'nin İlçe Sergisi açılışına, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, meclis üyeleri, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı, KO-MEK İşaret Dili kursiyerleri tarafından işaret dili ile çevirdi.

Törende ilk konuşmayı kursiyerler adına yapan ve aldığı sertifika ile iş yerini açtığını belirten cilt bakımı ve kuaförlük branşı kursiyeri Hülya Özcan, “Şuan Derince merkezde KOSGEB desteği ile güzellik alanında kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım. Önümüzdeki bir ay içinde açılış yapacağım ve o açılışta sizleri ve sayın başkanımı aramızda görmekten mutluluk duyacağım. İnandım, çalıştım, emek verdim ve başardım. Hayallerimi gerçekleştirmemde ve inancımı kuvvetlendirmemde KO-MEK'in emeği bende çok fazla” dedi.

Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bizim 3 kurs merkezimizin toplam 4 bine yakın öğrencisi var. Bu dört bine yakın kursiyerin de yüzde 85'i hanımlardan oluşuyor. Biliyorsunuz ben Bilecik'e vali olarak gitmeden önce 10 yıl boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. KO-MEK'in başından beri nerdeyse ben de sürecin içindeyim. Buralarda çok güzel hikayeler var. Siz yeter ki, buralara sahip çıkın, buralarda hayata kendi renginizi yansıtın. Ruhunuzun güzelliğini, gönlünüzün güzelliğini buradaki eserlere yansıtın” diye konuştu.

Kursiyerlerin el emekleri ile yaptıkları işlerin internet üzerinden pazarlanmasının mümkün olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, “Geçen sergilerde gördüğüm bir şey var. Çok güzel el işi oyuncaklar var. Örme olarak yapılan çantalar, oyuncaklar görüyorum. Bunları internetten, elektronik Pazar üzerinden satmanız ve aile bütçenize katkı sağlamanız mümkün. Arkadaşlarımız bunun alt yapısını zaten oluşturuyorlar. PTT'nin de bir elektronik pazarı var, onlarla da görüşüyoruz. İnşallah oradan aile ekonominize katkı sağlayacak şeyler yapacağınızı umuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan açılışta Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kursiyerlere, istihdam branşlarına katılarak üretim sektörüne katılmalarını tavsiye etti. Büyükakın, “Az önce bizlere hitap eden arkadaşımızın örneğinde olduğu gibi, girişimcilik kurslarına da devam ederek, burada öğrendiğiniz şeyleri bir girişime döndürmeniz önemli. Hedef olarak sizden bunu görmenizi bekliyorum. Buralarda aldığınız eğitimle üretim sektörüne geçiş yapma imkanınız mümkün. Hanım kardeşlerimiz bir araya gelsinler, onlar bir işletme, bir lokanta açsınlar, orada ekonomik hayata bir şekilde katılma imkanı bulsunlar. Aslında ne kadar düşünürseniz, KO-MEK'lerin sizin hayatınıza, şehrin hayatına katkısı da o kadar fazla olacak. Lütfen bu kurslardaki güzellikleri etrafınıza anlatın, insanlarımıza bunu duyurun” ifadelerini kullandı.

KO-MEK kursiyeri Ömür Boloğlu da, filografiden yaptığı “VAV” temalı bir tabloyu Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a hediye etti. Hediyeyi çok beğendiğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “VAV” harfinin önemine değindi. VAV harfinin tevazuyu temsil ettiğini anlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Bizim de yeni dönemde belediyecilik anlayışımızda tevazu, samimiyet, gayret ve gönül belediyeciliği var” dedi.