Başkan Büyükakın, Kandıra esnafıyla buluştu

Dr Tahir Büyükakın, Kandıra'da esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Dr Tahir Büyükakın, Kandıra merkezindeki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi. Yapılan hizmetler için kendisine teşekkür eden esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Daha yapacak çok işimiz var. Halkımızın beklentilerine cevap vermek için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Ülkemizin, şehrimizin ve Kandıra ilçemizin gelişmesi için yoğun bir gündemle çalışmaya devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında attığımız birçok adım gerek kentimizin gerekse Kandıralı hemşehrilerimizin ekonomik alanda da güçlenmesine vesile olacaktır” dedi.

Anadolu'da 2 bin yıllık geçmişe sahip olan, dayanıklılığıyla bilinen ve halk arasında "Kandıra bezi" olarak tanınan keten bezinde gömlek üreten bir terzi dükkanına da konuk olan Başkan Büyükakın, “‘Çalı yırtmaz' diye adlandırılan Kandıra bezinin yaşaması için usta sıkıntısının giderilmesi için daha önceleri adım atmıştık. Kurslarımıza kadınlarımız katılmıştı. Bu noktada adım atmaya devam edeceğiz. Kandıra bezinden gömlek üretilmesi de beni son derece mutlu etti” diyerek sözlerini tamamladı.