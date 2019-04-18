Başkan Büyükakın, ‘'Kandıra'ya dahil muhteşem hayallerimiz var''

Dr. Tahir Büyükakın Kandıra ilçesiyle ilgili hayalleri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK İlçe sergilerinin açılışlarında kursiyerleri yalnız bırakmıyor. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra KO-MEK İlçe Sergisi'nin açılışına katıldı. Son derece renkli bir açılışa sahne olan İlçe Sergisi'nde konuşan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kandıra'ya dâhil muhteşem hayallerimiz var. Burası önümüzdeki süreçte en hızlı gelişecek ilçelerimizden bir tanesi olacak. KO-MEK kurslarını da yine önümüzdeki dönemde daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için sizlerden söz istiyorum” dedi.

Kandıra KO-MEK Kurs Merkezleri'nin İlçe Sergisi açılışına, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yanı sıra, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Sağlık Eski Bakanı Kazım Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Grubu Usta öğreticileri Kocaeli Türkülerini seslendirdi. Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken, KO-MEK İşaret Dili kursiyerleri Milli Marşımızı işaret dili ile çevirdi.

Törende ilk konuşmayı kursiyerler adına KO-MEK'in Azerbaycanlı kursiyeri Nurana Mejidova yaptı. Turistik amaçla Türkiye'ye geldiğini ve Kandıra'ya hayran kaldığını anlatan Mejidova, “Vaktimi değerlendirmek için KO-MEK'e yazılmaya karar verdim. İlk başta yabancı olduğum için beni alacaklarını sanmıyordum. Ama burada son derece sıcak ve güzel bir kardeşlikle karşılaştım” dedi. “Benim ülkemde de inşallah böyle kurslar olur” diyen Azerbaycanlı kursiyer, “Kocaelililer bu anlamda çok şanslı” dedi.

Ülkesine döndüğünde Kandıra'yı ve KO-MEK'i çok özleyeceğini söyleyen Mejidova, “KO-MEK'i hayatıma katan Dr. Tahir Büyükakın'a ve bana aile sıcaklığı sunan usta öğreticilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreninde ikinci konuşmayı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptı. KO-MEK'i, Halk Üniversitesi olarak tanımlayan Başkan Turan, “Benim eşim de bir KO-MEK kursiyeri. Çocuğumuzla birlikte bu kurslara katılıyor. Çocuğumuz, Oyun Odaları'nda eğitim alırken, eşim de aynı kurs merkezinde kurslara katılabiliyor. İşte bu çok önemli. Aileler eve bağlı kalmadan, çocuğu ile birlikte bu eğitimi görebiliyor” dedi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile önümüzdeki dönemde KO-MEK'i daha da ileriye taşıyacaklarını kaydeden Başkan Turan, “Bundan sonra da hizmetlerimizi daha geniş bir alana yayarak, Kandıra'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal ise, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Kandıra'ya önemli hizmetler yapıldığını hatırlattı. Ünal, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın hem akademik kimliği hem de mülkü idare ve yerel yönetimlerdeki başarıları ile bu hizmetlerin daha da ilerleyeceğini söyledi.

Törende son konuşmayı Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Kandıra KO-MEK İlçe Sergisi'nin son derece renkli bir açılışa ev sahipliği yaptığını, memnuniyetle gördüğünü söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Tüm kursiyerlerimiz çok güzel bir şekilde hazırlanmışlar. Çok renklisiniz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

KO-MEK Kandıra İlçe Sergisi'nin açılışındaki renkli ve heyecanlı atmosfere atıf yapan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Gördüğünüz gibi, KO-MEK hayata renk katıyor. Buraya geldiğiniz zaman buradaki kurslarla, yapmış olduğunuz işlerle hem kendinizi dinlendiriyorsunuz, rehabilite ediyorsunuz, hem de şehrin hayatına renk katmış oluyorsunuz. Aman bu kursları ihmal etmeyin. Etrafınızdakilere duyurun” şeklinde konuştu.

Kandıra'ya dahil muhteşem hayallerimiz var

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında Kandıra'ya ve ilçenin Kocaeli için önemine değindi. “Kandıra'ya dâhil muhteşem hayallerimiz var” diyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Burası önümüzdeki süreçte en hızlı gelişecek ilçelerimizden bir tanesi olacak. Özellikle de turizm potansiyeli anlamında. Çok güzel şeyler yapmak mümkün. Tarıma dâhil çok güzel hizmetler yapmak mümkün. Belediye Başkanımızla birlikte, inşallah önümüzdeki süreçte çok güzel hizmetleri hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Doç. Dr. Büyükakın, bununla beraber KO-MEK'in de ilçede gelişmesine önem verdiklerini anlatarak, ilçede yeni kurs merkezlerine ihtiyaç duyulacak ölçüde kursiyer sayısının arttırılması yönünde Kandıralılardan söz istedi. Kandıralılar ise Başkanın bu istediğine alkışlarıyla destek verdi.

Başkan karaosmanoğlu'na teşekkür

KO-MEK'te emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Doç.Dr. Tahir Büyükakın her zaman olduğu gibi bir önceki dönem Başkan İbrahim Karaosmanoğlu'nu unutmadı. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Şüphesiz en büyük teşekkürü geçmiş dönem Belediye Başkanımıza yapmak lazım. Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na buradan bir alkış yollayalım” dedi.

Ürünleriniz, Kandıra bezi, yoğurdu e-pazarda değerlensin

Başkan Doç. Dr. Büyükakın, her ilçe sergisinde olduğu gibi Kandıra İlçe Sergisinin açılışında da kursiyerlerin el emeklerinin e-Pazar aracılığıyla değerlendirilmesi konusuna değindi. Bu konudaki şartların hazırlandığını hatırlatan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Biliyorsunuz, PTT'nin de imkanları var. Hem kargo imkanı, hem de elektronik market imkanı var. Orada hem KO-MEK'te yapılan ürünleri hem de daha sonraki süreçte Kandıra Bezi ve yoğurdunu da pazarlamak için bir inisiyatif alalım. Değerli Kaymakamım, Belediye Başkanım, siz de buna öncülük edin. İnşallah ev ekonomisine de burada ciddi bir katkı sağlanmış olur” diye konuştu.

Başkandan, kursiyerin nikahını kıyma sözü

Konuşmasının sonunda yaz aylarında evlenecek olan kursiyere KO-MEK Bohçasının takdimine geçildi. Çalıştığı için törene katılamayan kursiyerin KO-MEK Bohçası, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından teyzesine emanet edildi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kursiyerin nikâhını kıyma sözünü vermeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan ilçe sergisinin açılışında KO-MEK Bilgisayar Branşı kursiyerlerinden 14 yaşındaki Ömer Faruk Uzun ve Muhammet Doğan da Başkan Doç.Dr. Büyükakın'a kelime-i tevhid ile işlenmiş bir Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Hediye karşısında oldukça memnun olan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, gençlere teşekkür ederek, “Elinize, yüreğinize sağlık. Bu bana verilebilecek en güzel hediyeydi” dedi. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın daha sonra iki genci yanına alarak, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşların da katılımıyla kurdeleyi keserek, serginin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan kandıra bezi dokudu

Sergi açılışının ardından Başkan Doç. Dr. Büyükakın, eserlerin sergilendiği alana geçti. Kandıra Bezinin dokunduğu standa uğrayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, bir süre tezgâhın başına geçerek Kandıra Bezi dokudu. Alandaki diğer eserleri de tek tek inceleyen Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kursiyerleri başarıları nedeniyle kutladı.