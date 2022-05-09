Başkan Büyükakın: "Kocaeli bizim sevdamız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli bizim sevdamız ve bu sevdanın daha güzel yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Görüşmede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ve kente ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kocaeli için çalıştıklarını söyleyen Büyükakın, "Kocaeli bizim sevdamız ve bu sevdanın daha güzel yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimiz bizim baş tacımızdır. Aziz hemşerilerimiz için gayret ediyor, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyor. Tabi bu hizmetlerin ortaya koyulmasında siyasi partilerimizin temsilcilerinden basın mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarından akil insanlarımızın önerilerine kadar her fikre çok değer veriyoruz. Ancak en önemli bilgiye de sahada ki vatandaşlarımızdan alıyoruz" dedi.

Hedeflerinin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, "Bu hedef için bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızdan gençlerimize, engellilerimizden büyüklerimize, kadınlarımızdan tüm vatandaşlarımıza kadar beklenilen hizmetlerin en iyisini vermek için çalışıyoruz" diye konuştu.