Başkan Büyükakın, Kocaeli'de su sıkıntımız yok''

Dr. Tahir Büyükakın, ”Kocaeli'de su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

Kocaeli'nin su ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'nın 10,24 milyon metreküp ile yüzde 20 oranında doluluk seviyesinde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kaynaklardan baraja günlük 85 bin metreküp su girdiğini ve barajın faydalı hacminden günlük olarak 122 bin metreküp su kullanıldığını söyledi. Bu su tüketimi ile birlikte barajda 83 günlük su miktarı bulunduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Barajdaki mevcut su düşünüldüğünde yağış olmazsa aşağı yukarı 83 günlük suyumuz kaldı; Bu da Şubat ayı ortaları anlamına gelmektedir. Ancak, geriye dönük olarak barajın seviyeleri ile iklim normalleri izlendiğinde barajın seviyesinin aşağı yukarı 8 milyon metreküp seviyesine kadar düştüğü daha sonrasında normal yağışlar ile dolduğu şeklinde görülmektedir. Bu manada herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede duruyor.” dedi.

Su konusunda herhangi bir riskleri bulunmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Aslında son durum itibariyle baraj gölü seviyesi azalmasına ve yüzde 20 doluluk oranında olmasına rağmen bir riskimiz bulunmamaktadır. Çünkü, risk ile ilgili tüm tedbirlerimizi önceden aldık. 23 Eylül'den itibaren Sapanca gölünden Yuvacık Barajı arıtma tesisine çekilmiş isale hattından su takviyesi yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda 106 adet su kuyumuz var. Orada da 20 milyon metreküp su depolanmış vaziyettedir. Gerektiğinde onlar devreye alınacaktır. İnşallah herhangi bir risk olmadan bu süreci yöneteceğiz. Herhangi bir problem gözükmüyor. ”diye konuştu.

Sapanca Hattını B Planı olarak hazır halde beklettiklerini ve kurak zamanlarda devreye aldıklarını da aktaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Sapanca gölü ile Yuvacık Barajı İçme suyu Arıtma Tesisi arasında 2008 yılında inşa ettiğimiz içme suyu isale hattımız var. Bu hat ile çeşitli zamanlarda 8 defa Yuvacık Barajı'na takviye yapıldı. Zor ve kurak dönemlerde kullandığımız hattan 4 pompa ile su takviyesi yapıyoruz. Yani zor zamanlarımızda Sapanca Gölü'nü devreye alıyoruz. Daha da ihtiyaç olduğunda derin su kuyularını devreye alarak şehrimizi susuz bırakmıyoruz. Yağışlarla birlikte barajda yeterli miktarda su olduğu zaman Sapanca Hattı'ndan geriye Sapanca Gölü'ne su verme imkanımız da var. Kısacası aldığımız önlemler ile Kocaeli'de su temini yönünden herhangi bir sıkıntımız bulunmamakla birlikte vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.