Başkan Büyükakın, ‘'Kocaeli'nin huzuru için sizlere teşekkür ediyorum''

Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Emniyet teşkilatının büyük fedakârlıklarla çalıştığını, bundan dolayı tüm emniyet personellerine minnettar olduğunu konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan, kentimizin huzurunu tesis eden polis teşkilatımızın her üyesine ortaya koyduğu emek için teşekkür ediyorum” dedi.

Emniyet teşkilatının ülkemiz istiklal ve istikbaline dönük sunduğu katkıları çok yakinen bildiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci'ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Ramazan ayı vesilesiyle emniyet teşkilatının da huzur, sağlık ve mutluluk içinde Ramazan Bayramı'na kavuşmasını arzu ettiğini de sözlerine ekleyen Büyükakın, “Ülkemizin her karışında huzurun sağlanmasında polisimiz önemli bir rol üstlenmektedir. Mutlu Şehir Kocaeli hedefimizin en önemli mihenk taşlarından olan huzuru sağlamada polisimizle birlikte ortak çalışmalara imza atmayı da hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelik karşılıklı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.