Başkan Büyükakın, "Metro inşaatı devam ediyor"

Dr. Tahir Büyükakın, Gebze ilçesi ve bölgenin en prestijli projesi metro çalışmalarını yerinde denetledi.

Metro çalışmalarını yerinde incelemek için ilk olarak Gebze Organize Sanayi bölgesindeki depo alanında inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, daha sonra Gebze Kent Meydanında çalışmaların geldiği son durumu yerinde gördü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar'ın da yer aldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı planlanan şekilde devam ediyor. Durma veya aksama gibi bir durum söz konusu değildir. İnşallah önümüzdeki süreçte Gebze'nin en prestijli vizyon projesi metro olacak” dedi.

İstasyon yapım çalışmalarını denetledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Gebze Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve teknik arkadaşlarımızla inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Aynı zamanda çevreyi de dolaşarak inşaatın yapımı aşamasında gerek trafik düzeni gerekse iş güvenliği tedbirleri açısından vatandaşımızı ve esnafımızı etkileyen olumsuz bir durumun olup olmadığını bizzat sorduk. Esnafımızın bazı fikirleri ve önerileri oldu, hızlı bir şekilde değerlendirmeye aldık, gerekeni yapacağımızı da ifade ettik. İnsanımızın çevre esnafına daha rahat ulaşmasına olanak sağlayacak bazı önlemler alacağız. Bu sayede çevre esnafımızın da koşullarını iyileştireceğiz” diye konuştu.

Çalışmaların olabilecek en hızlı şekilde devam ettiğini açıklamasında belirten Başkan Büyükakın, “Kent merkezindeki istasyon çalışmamızda şu an itibariyle 17 metreye inildi. Aslında 52 metreye kadar inilebilecek. Dolayısıyla inşaatın güvenliği açısından çok önemli tedbirler alıyoruz. Her safhada adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman bu önlemler nedeniyle inşaat bir iş planı çerçevesinde ilerlemektedir. Kent meydanındaki bu inşaat çalışması ekiplerimizin ve şantiye çalışanlarımızın gayretleriyle devam etmektedir. Metro inşaatımızın çalışmaları devam ederken, kulağımıza Metro inşaatı durdu gibi ifadeler ve değerlendirmeler gelmektedir. Bunun gerçeklikle ilgisi yoktur. Dolayısıyla vatandaşlarımızın asla endişesi olmasın. Metro inşaatı devam ediyor, inşallah önümüzdeki süreçte de Gebze'nin en prestijli vizyon projesi olacak” şeklinde konuştu.