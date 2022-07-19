Başkan Büyükakın: "Milletimize ve kadim devletimize aşığız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Eser ve hizmet siyasetimizde durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii bunun altında aşkla çalışan yorulmaz sözünün büyük bir gerçekliği var. Biz milletimize ve bu kadim devlete aşığız" dedi.

Tahir Büyükakın, Başiskele'de temaslarda bulundu. Yapılan çalışmalarını inceleyen Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral ve beraberindeki teknik heyet eşlik etti. Heyet, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi.

"Biz milletimize ve bu kadim devlete aşığız"

Başkan Büyükakın, "Bugün güzel Başiskele ilçemizde bir dizi inceleme yaparken, diğer bir taraftan da vatandaşlarımızla buluştuk. Tabii güzel ilçemiz için bugün yerinde gördüğümüz projelerimiz için ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı vermiş ve çalışmaları başlatmıştık. Bugün halkımızdan bir kez daha memnuniyet dolu ifadeleri duymak bizi son derece mutlu etti. Bizim bir hedefimiz, bir idealimiz ve bir mücadelemiz var. O da kentimizi çok daha yüksek seviyelere hemşerilerimizle birlikte getirmektir. Eser ve hizmet siyasetimizde durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii bunun altında aşkla çalışan yorulmaz sözünün büyük bir gerçekliği var. Biz milletimize ve bu kadim devlete aşığız. Kocaelili hemşerilerimizin bize duyduğu güvenin altında bu inanmış kadroların büyük bir emeği ve çabası var. Tabii kim ne derse desin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için Kocaeli'de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve şehrimiz için hayallerimiz var. Bunları da hayata geçirmek içinde çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.