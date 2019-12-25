Başkan Büyükakın, "O hat yapılmamış olsaydı bugün susuzduk''

Sapanca Gölünden çekilen su hattını değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sapanca Gölünden Yuvacık barajına döşediğimiz hat yapılmamış olsaydı, bugün susuzduk” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Körfez İlçesi 95. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda teşkilat üyesinin hazır bulunduğu danışma meclisinde tüm teşkilat üyelerine bugüne kadar verdikleri emek için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Teşkilatlarımızla yaptığımız çalışmalarda her seferinde şunu düşünürüm. Geçen sene bu vakitlerde adaylık sürecim başlamıştı. Sahada sizlerle birlikte halkımızla buluşuyorduk. Hiçbir beklentiniz yoktu. Şu anda burada da hiçbir beklentiniz olmadan bulunuyorsunuz. Bu davaya inandığınız için buradasınız. Bu güzel ülkemizin çocukları için buradasınız” dedi.

Konuşması sırasında Sapanca Gölünden Yuvacık Barajı'na su aktarımını sağlayan hattın önemine vurgu yapan Büyükakın, “Kocaeli, 2007 yılında kuraklık yaşamıştı. Bunun neticesinde Sapanca Gölünden Yuvacık barajına hat döşedik. O zaman, ‘Niye bunu yapıyorsunuz' dendi. Biz Kocaeli olarak günde 350 bin metreküp su kullanıyoruz. 215 bin metreküpünü Sapanca Gölünden Yuvacık Barajı'na basıyoruz. Yağmur olmadığı zaman 40-50 bin metreküp su Yuvacık Barajı'na geliyor. Aradaki fark da barajdan eksiliyor. Barajdaki su miktarı şu anda aşağı yukarı 8,5 milyon metreküp. Yağmurlar başlayınca dolmaya başlayacak. Ama o hat yapılmamış olsaydı, bugün susuzduk. Bunun yanı sıra her gün Yuvacık Barajındaki ve hatlardaki suyumuzu da kontrol ediyoruz” dedi.

“Biz sürekli olarak iş yapıyoruz ve önümüzü görüyoruz” diyen Büyükakın, “Geleceği planlıyoruz. O yapılanlar sayesinde bugün şu kuraklık mevsiminde susuzluk çekmiyoruz. Onun haricinde B planımızda hazır. Kuyularımız var. Bizim acil eylem planlarımız, onlar da hazır. Yani barajda su biterse kuyular devreye girecek. Biz iş yapmak ve hizmet etmek için gelmiş bir liderin teşkilatıyız. Bizim teşkilatımıza, bu teşkilatın belediye başkanına layık olmak düşer. Biz de sizden aldığımız enerjiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılanlardan önce başta geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımıza, buralarda hizmet eden ilçe belediye başkanlarımıza ve belde belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2004-2019 yılları arasında Körfez ilçesinde tam 276 proje gerçekleştirildiğini aktaran Büyükakın, “Körfez ilçemizde 355 kilometre içme suyu, 245 kilometre kanalizasyon, 23 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı. Önümüzdeki iki yıl boyunca da Körfez ilçemizde alt yapı çalışması yapacağız. Bu çalışmaların sağlıklı yürümesi için de gerekli tedbirlerimizi aldık. Yeni dönemde bütün çalışmaların İSU tarafından yapılması talimatını verdim. Altyapının yapıldığı yerlerde tek kalemde işlerin yapılması ve çözülmesi için. İnşallah en az sıkıntıyla ilçemizin altyapı ve üstyapı eksikliklerini tamamlayacağız, yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.