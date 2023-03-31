Başkan Büyükakın: “Orta hasarlı binasını badana boya yapıp, 'Başkasına satıp giderim' diyenler var"

Depremzede ailelerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "1999 depreminden kalan binaları yıkmak için uğraşıyoruz. Mahkeme kararıyla hala ağır hasarlı 7 bina duruyor. Orta hasarlı bin 400 bina var. Sadece 250 tane bina yıktırabildik. Maalesef orta hasarlı binasını badana boya yapıp, 'Başkasına satıp giderim' diyenler var" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'ne gelen depremzede ailelerle bir araya geldi. "Zor zamanlarda umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır" diyen Başkan Büyükakın, "1999 senesinde şehrimiz büyük bir depremle sarsıldığında o gün içinde yaşayan bizler, 'Eyvah bu kent nasıl düzelir? Bu işler düzene girer mi? Bu kent hayat bulur mu?' diye sorduk kendimize. Ama hepsi düzeliyor kardeşlerim. İnanın hepsi bir bir düzelecek. Sadece acılarınızı unutamayacaksınız. Diğerleri hepsi yerine geliyor. Allah'ın izniyle, bir arada olduğumuz ve yüreklerimiz bir attığı müddetçe üzerinden gelemeyeceğimiz hiç bir problem yoktur. Deprem bölgesi hızlı bir şekilde toparlanıyor. İlk bir ayımızı Hatay'da geçirdik. Depremi yaşamış en kötü şehrimiz Hatay'dı. Ancak, Hatay'a son gittiğimde trafiğin başlaması beni çok sevindirmişti. İnsanlar geri gelmeye başlamış, sokaklar insanlarla dolmaya başlamıştı. Allah'ın izniyle orası da toparlanacak. Orası da ayağa kalkacak" şeklinde konuştu.

"Orta hasarlı binasını badana boya yapıp, 'Başkasına satıp giderim' diyenler var"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Aynı şey başımıza gelmesin diye Kocaeli'yi inşa etmeye devam ediyoruz. Şahsım ve kurumumuz bir yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1999 depreminden kalan binaları yıkmak için uğraşıyoruz. Mahkeme kararıyla hala ağır hasarlı 7 bina duruyor. Orta hasarlı bin 400 bina var. Sadece 250 tane bina yıktırabildik. Maalesef orta hasarlı binasını badana boya yapıp, 'Başkasına satıp giderim' diyenler var. Onlarda insanoğlu ama şuna inanın ki iyi ve güzel insanlar daha fazla. İyi ve güzel insanların mücadele etmesi, kötülere meydanı bırakmaması lazım. Birlik olup Allah'ın izniyle bunların hepsini hep birlikte aşacağız. Devletimiz asla sizi yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı.