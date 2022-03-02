Başkan Büyükakın, sahadaki çalışmaları inceledi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan 3 kilometrelik yan yollar ve 14 bin metrekarelik otopark ile Kocaeli Stadyumu bağlantı yolundaki çalışmanın şantiyesinde inceleme yaptı. Başkan Büyükakın, "D-100 Karayolunun Köseköy battı çıktısının batı kısmından Kocaeli Stadyumuna ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu için arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. Bu projemiz tamamlandığında stadımıza ulaşım rahatlayacak ve kolaylaşacak" dedi.