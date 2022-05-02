Başkan Büyükakın: "Sarıldığımız, tokalaştığımız bayramları özlemişiz"

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği “34. Kocaeli Kent Bayramlaşması” yoğun ilgi gördü. Herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Büyükakın, “Bir ve beraber olduğumuz, sarıldığımız, tokalaştığımız bayramları özlemişiz” dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin düzenlediği ve bu yıl 34. gerçekleştirilen geleneksel “Kocaeli Kent Bayramlaşması” Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, siyasi parti il başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Herkesin Ramazan Bayramını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “34. kez düzenlenen kent bayramlaşmamız Kocaeli'nin birliğinin göstergesi. Bu bayramlar vesilesiyle küskünlükleri ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp bir araya geliyoruz. Pandemi nedeniyle ayrı geçirdiğimiz bayramlarımız oldu. Allaha şükür bugün birlikteyiz. Kucaklaşmayı, sarılmayı, tokalaşmayı özlemişiz” diye konuştu.

“53 bin ailemize yardımlarımızı ulaştırdık”

Bayramlaşma programında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz; “Kocaeli Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kocaeli'nde geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar, toplumumuz için özel günler. Bayramlar bizim için önemli günler. Özellikle Ramazan bayramı garibanlara ulaşılması gereken günlerdir. Ramazan ayı süresince 53 bin ailemize yardımlarımızı ulaştırdık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Kapı kapı dolaşarak yardımları ulaştırdılar. Yardımlaşma ve dayanışma olmadan orucun, iftarın ve bayramın bir anlamı yoktur. Bir ve beraber olduğumuz sürece bayram bayram olur” şeklinde konuştu.