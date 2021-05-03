Başkan Büyükakın; “Şehrimizin her köşesine hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz”

Karamürsel Köprülü Kavşağı'nın çevre ve aydınlatma projesini inceleyen Başkan Büyükakın, “Şehrimizin her köşesine eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz” dedi.

Karamürsel Köprülü Kavşağı'ndan ilk geçerek hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent ulaşımına nefes aldıracak dev projenin çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesinin son durumu hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da Bükakın'a eşlik etti. Güvenli, rahat ve konforlu bir ulaşım sağlanan Kent Meydanı Köprülü Kavşağı'nın çevre ve aydınlatma projesiyle Karamürsel'e yakışan bir hizmeti daha gerçekleştireceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Kavşağımızın açılmasıyla birlikte ilçemizin önemli bir bölgesinde kesintisiz ulaşımı sağladık. Şimdi çevre düzenlemesiyle insanımızın gözüne ve gönlüne güzel gelecek bir çalışmayı hayata geçireceğiz” dedi.

Karamürsel'de, kent içi trafiğin yanı sıra şehirlerarası ulaşımın da rahatlamasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükakın, “Kavşağımızın açılmasıyla artık araç trafiği yaşanmayacak, bu bölge artık Karamürselli hemşehrilemizin yeni bir yaşam alanı olacak. Elbette burası görsel güzelliğiyle de ilçemizin değerine değer katacak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Ülkemizin banisi Atatürk'ün bu sözü bizim için yol göstericidir. Ülkemizin ve kentimizin gelişimi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.