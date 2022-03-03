Başkan Büyükakın, tamamlanan yol ve köprüyü test etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabını kendi kullandığı araçla test etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Körfez ilçesinde Yeni Yalı Mahallesi'nden başlayarak İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı tamamlanarak hizmete girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 1. etabı kendi kullandığı araçla test etti. Projenin uzun zamandır Körfez ilçesinde beklendiğini belirten Başkan Büyükakın, "Yıllarca konuşuldu, yapılsın istendi. Yaz aylarında bunun devamının ihalesini yapar, inşaatına başlarız. İlimtepe'ye alternatif bağlantı yolu olacak. Yaklaşık 1 kilometrenin üzerinde bir yol yapıldı. Otoyolun geçişi sağlandı" dedi.

Körfez Yeniyalı Mahallesi'nden başlayan ve İlimtepe Mahallesi'ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etabı kapsamında yapılan çalışmalarda otoyol geçiş köprüsü için 90 temel kazığı çakıldı. 45 kiriş monte edilen 19 metre genişliğinde, 128,7 metre uzunluğunda otoyol geçiş köprüsünün yanı sıra 1.120 metre duble yol, içme suyu, atık su ve yağmursuyu hatları, dere ıslah çalışmaları tretuvar ve parke yapımı çalışmaları yapıldı. 670 metre uzunluğunda yaya korkuluğu ile 970 metre uzunluğunda oto korkuluk imalatı tamamlandı.