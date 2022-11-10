Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Türk tiyatro tarihine iz bırakmayı hedefleyen bir Şehir Tiyatromuz var. Bunu da başarmak için çok çalışan ve başarıyla yoluna devam eden büyük bir ekip ve emekçi tiyatro ailemiz var. Siz gerçekten çok büyük ailesiniz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çeyrek asırlık bir yolculukla bugünlere kadar gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çalışan oyuncusundan teknik ekibine kadar tüm tiyatro emekçileriyle bir araya geldi. Şehir Tiyatrolarının 25. yılını kutlayan Başkan Büyükakın, 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri gecesine damgasını vuran Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın tüm emekçilerine teşekkür etti. Türkiye'nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü olan Afife Tiyatro Ödülleri'nde Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın Vişne Bahçesi oyunu ile 3 dalda ödül almasına da değinen Başkan Büyükakın, "Bu ödülün kazanılmasından dolayı çok mutluyum. Önümüzdeki süreçte yeni ödüllerin kazanılmasını da arzu ediyorum" dedi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 25. yılının çok önemli olduğunu da değinen Başkan Büyükakın, "Türk tiyatro tarihine iz bırakmayı hedefleyen bir Şehir Tiyatromuz var. Bunu da başarmak için çok çalışan ve başarıyla yoluna devam eden büyük bir ekip ve emekçi tiyatro ailemiz var. Siz gerçekten çok büyük ailesiniz. 25. yılımızı taçlandıran çalışmalar yapıyorsunuz. İnanıyorum ki daha iyi oyunlar ve eserler bizim şehir tiyatromuzdan çıkacak" şeklinde konuştu.

"Her türlü desteği veriyoruz"

Türkiye'nin en prestijli ve uzun soluklu tiyatro ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ne damga vuran Kocaeli Şehir Tiyatroları, Vişne Bahçesi oyunu ile 3 dalda ödül almıştı. Yılın En Başarılı Oyunu, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ve Yılın En Başarılı Hareket Düzeni ödülleriyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu, 25 yıllık yolculuğunda bir ilke imza attı.

Başkan Büyükakın, "Bir ülkenin zenginlik ölçütü aynı zamanda sanattır, tiyatrodur, kültürdür. Bu zenginliğin ne kadar sergilendiği ve aynı zamanda toplumla ne kadar buluşturulduğu da önemlidir. Bunu için Şehir Tiyatrolarımıza gereken her türlü desteği veriyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla sanatla ve tiyatro ile buluşturacak adımları atmak içinde ekibimizle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.