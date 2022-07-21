Başkan Büyükakın: "Türkiye'ye rol modeliz"

Kocaeli genelinde derece elde etmiş sporcu ve kulüplerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sporda hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'ye rol modeliz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başarılı sporcu ve spor kulüpleriyle bir araya geldi. Programda Başkan Büyükakın'a Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, KASKF Başkanı Murat Aydın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım eşlik etti.

"Tam bir spor kenti olduk"

Yetişen sporcular ve şehrin genelinde desteklenen spor kulüpleriyle sayısal olarak çok büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Büyükakın, "Bunun yanında birçok branşımızla birlikte tesisleşme bakımından çok büyük imkanlara sahip olan tam bir spor kenti olduk. Ayrıca 67 tane engelli spor kulübümüz, binin üzerinde de sporcumuz var. Bu da spor kenti Kocaeli'nin bir başka başarısıdır. Aslında spor alanında akademik çalışmalar yapabilecek üniversitemizde BESYO bölümümüz var. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin de imkanı var. Bu imkanları ve kurumları bir araya getirdiğimizde Türkiye'ye rol model olduğumuz spor alanında, sporcu ve sportif başarılarda da Türkiye'nin lokomotifi oluruz" dedi.

"Sizlerden isteğim bu vizyon için elinizi taşın altına koymanız"

Başarının birçok faktöre bağlı olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Bir dünya ve olimpiyat derecesi almak için hayatını spor üzerine inşa eden sporcular olmadıktan sonra, o sporcuyu yetiştiren hoca, destekleyen aile olmadıktan sonra, her kulübe büyük imkanlar sunsak bile sportif başarı olmaz. Bütün bunlar var, tesis yok olmaz. Tesis var, para yoksa olmaz. Hepsi bir arada olsa bile birde yürek ve ruh yoksa yine başarı olmaz. Ruh olmadan mesela Kurtuluş Savaşı bile olmazdı. Ruh olmadı mı 15 Temmuz'da teröristleri püskürtemiyorsunuz. O yüzden ruh hepsinden önemlidir. Bizim milletimizde ruh konusunda problemi olmayan bir millettir. Sizden ricam bu kentin sporun başkenti olma vizyonuna hep birlikte inanalım ve katkı verelim. Sizler katkı vermezseniz, sizler gayret göstermezseniz, biz idareciler olarak tek başımıza yapacağımız hiç bir şey yok. Sizlerden isteğim bu vizyon için elinizi taşın altına koymanız" ifadelerini kullandı.