Başkan Büyükakın: "Vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız"

Gebze'de vinç işletmeciliği yapan esnafla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Piyasanın talep ettiği vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız" dedi.

Pazar kahvaltısında bir araya geldiği esnafa proje ve çalışmaları anlatan Tahir Büyükakın, "Tüm gücümüzle Gebze'mizin gelişimi için samimiyetle gayret gösteriyoruz. Her alanda şehrimizin onlarca yıllık hizmetinde olacak eserleri kazandırmanın gayreti içindeyiz. Yeni yatırımlarımızla Gebze'mize değer kazandırmaya devam ederken diğer bir taratanda esnaflarımızı talep ve önerilerini yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlara mesleki ve teknik beceriler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen USTAM Kocaeli Projesi'ne de değinen Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin birer meslek sahibi olmasını elbette çok arzu ediyoruz. Bu noktada bizlerde USTAM Projesi'yle gerek esnafımızın, gerek KOBİ'lerimizin, gerekse sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme konusunda çalışıyoruz. Bu noktada taşın altına gövdemizi koymaya her daim hazırız. Piyasanın gereksinim duyduğu ve talep ettiği vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız" diye konuştu.

Başkan Tahir Büyükakın'a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da eşlik etti.