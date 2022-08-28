Başkan Büyükakın: “Yıl sonuna kadar tarıma verilen destek 255 milyon TL'yi bulacak "

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 milyon TL'lik destek verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu yıl sonuna kadar 137 milyon TL'lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 milyon TL'yi bulacak” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'nin Kadıllı, Ovacık, Cumaköy ve Denizli köylerindeki hasatlara eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de yer aldığı hasat toplamada, çiftçilerden gelen önerileri dinleyen Başkan Büyükakın, biberden domatese, patlıcandan salatalığa kadar birçok sebzenin hasadını kendi elleriyle yaptı.

“137 milyon TL'lik bir destek daha vereceğiz”

Tarım ve hayvancılığa bugüne kadar 118 milyon TL'lik destek verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, hasat sırasında yaptığı açıklamada, “Bu yıl sonuna kadar 137 miyon TL'lik bir destek daha vereceğiz. Toplamda desteklerimiz 255 milyon TL'yi bulacak. Çiftçimizin yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Tarıma destek veriyoruz çünkü memleketimize sevdalıyız” dedi.

“Tüm topraklarımızı ekmemiz lazım”

Belediyenin ve devletin tüm kurumlarıyla doğru desteği vermesinin mutluluğun yaşadıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Bu sayede çok daha güçlü tarımsal kalkınmaya kavuşacağız. Tüm topraklarımızı ekmemiz lazım. Bunun için elimizden gelenin fazlasını üreticimiz için yapmaya çalışıyoruz. Mazotundan gübresine tohumundan naylonuna kadar üreticilerimizin yanındayız. Kocaeli'nin her köşesinde gördüğümüz üretimse bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Kadıllı köyünde kadınların sürpriziyle de karşılaşan Başkan Büyükakın, kendisine ikram edilen mancarlı pidenin tadına baktı. Büyükakın, ikram için Kadıllı'nın kadınlarına teşekkür etti.