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Başkan Büyükakın, zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun kar yağışının ardından İzmit’in Hacıoğlu, Eseler ve Bayraktar köylerinde seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun kar yağışının ardından İzmit'in Hacıoğlu, Eseler ve Bayraktar köylerinde seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti.


Yaşanan hasarı yerinde gören, seraların içlerine giren ve köy sakinlerine geçmiş olsun dileyen Başkan Büyükakın, "Muhtarlıklar Daire Başkanlığımız Kocaeli'nin tamamında gerekli incelemeleri yaptı. Çiftçilerimizle yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de bizde zararı yerinde görelim istedik. Şimdi de muhtarlarımızla ve çiftçilerimizle beraber bu bölgemizdeki seraları inceledik. Çiftçilerimizle de görüşerek, onlarında fikirlerini alarak yeniden sera yapmak isteyenlere hibe desteği, naylonu değiştirmek isteyenlere naylonun tamamını hibe edelim kararını verdik. İnşallah hızlı bir şekilde çiftçilerimizi destekleyerek ayağa kalksın istiyoruz. Çünkü tarımın şehrimiz ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

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