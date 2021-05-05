Başkan Büyükakın'a balkonlardan proje teşekkürü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, vatandaşlar yürütülen projeler için balkonlarından teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101 ve 202. caddelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Dairesi Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, toplam 720 metre uzunluğundaki iki cadde için 2 milyon liralık bir yatırım bütçesi ayırdıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Karamürsel ilçemize dair projelerimiz planladığımız gibi devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya kavşaklardan çevre projelerine kadar birçok eseri güzel Karamürsel'imize kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve beraberindeki heyetinde yer aldığı incelemelerde, bölgedeki vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak ortaya konan eser için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Balkonlarında çalışmaları izleyen Karamürsellilere selam veren Başkan Büyükakın, proje için teşekkür eden vatandaşların güzel dilekleri için de, “Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim için esastır. Vatandaşımız bu hizmetten mutluysa biz de mutluyuz” diye konuştu.

Başkan Büyükakın ayrıca, caddelerin üst yapısında emeğini ortaya koyan işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.