Başkan Büyükakın'dan esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediyesi

Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Bekirdere Üçyol mevkiinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

İzmit Üçyol mevkiinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrakları hediye eden Başkan Büyükakın, “Bahar Kalkanı Harekâtı başta olmak üzere terörle mücadele büyük kahramanlıklar gösteren askerimize, polisimize ve tüm emniyet mensuplarımıza Kocaeli'nden dualarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz” dedi.

Sınır güvenliğine dönük gerçekleştirilen tüm operasyonlarda şehit olan kahramanlara çok şey borçlu olduklarını da dile getiren Büyükakın, “Suriye İdlib'de rejimin gerçekleştirdiği ve 36 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkomutanlığında devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Bir kez daha menfur saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün Bekirdere'deki esnaflarımıza özgürlüğümüzün sembolü bayrağımızı hediye ediyoruz. Dükkanlarında bu bayrakları asarak buradan tüm terör örgütlerine gereken dersi veren askerlerimize manevi desteklerimizi gönderiyoruz” diye konuştu.

Türk Bayrağı konusundaki hassasiyetinden dolayı esnaflar ve vatandaşlar ise Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.