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Başkan Büyükakın'dan kırsal mahallelere çıkarma

Başkan Büyükakın, Gölcük ilçesinin Selimiye ve Lütfiye mahallelerini ziyaret etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, beraberindeki heyet ile Gölcük ilçesinin Selimiye ve Lütfiye mahallelerini köylerini beraberindeki heyetle ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, “Biz insanımızı her vakit dinliyor ve dertleşiyoruz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hizmetkar olarak halkımıza da hizmet ediyoruz. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüyecek, şehrimize ve köylerimize en güzel hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Derdimiz memleket, sevdamız insanımızdır. Gücümüzü bize güvenen Kocaelili hemşerilerimizden alıyoruz. Hizmet etmek için kentimizin her köşesine gidiyor, ulaşıyor ve gerekeni yapıyoruz” diye konuştu.

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