Başkan Büyükakın'dan Kocaelispor kafilesine moral

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un antrenman yaptığı Körfez Brunga Tesisleri'nde futbolcuları ziyaret etti. Kocaelispor Başkanvekili Engin Koyun ve diğer yöneticilerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, Keçiörengücü ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi takıma moral veren Başkan Büyükakın, ligin uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak, futbolda başarının olduğu gibi zaman zaman başarısızlıkların da olabileceğini belirtti. Başkan Büyükakın, Kocaelispor'un yıllardır başarıya hasret kaldığına dikkat çekerek, “Kocaelispor hak ettiği yerde değil. Kocaelispor'un hak ettiği yer Süper Lig. Taraftarın buna büyük bir özlemi ve sabırsızlığı var. Ama sabırla yol yürümemiz gerekiyor” dedi.

Futbolculara morallerini yüksek tutmalarını öneren Başkan Büyükakın, “En ufak bir yol kazasında morallerimizi bozarsak, futbolcularımızın ve teknik heyetin moralini bozarsak bu iyi bir sonuç getirmeyecektir. Biz futbolcularımıza kızdığımız zaman, onlara bir şeyler söylediğimiz zaman onların sahadaki performansı daha iyi olmayacak. Kocaelispor çok zor yerlerden geldi. Mücadele edilmesi gereken bir yol var. Bu yolda da moral ve motivasyonun yüksek tutulması gerekiyor" diye konuştu.

Kocaelispor'un başarısı açısından en büyük payın Kocaelispor taraftarında olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Aslında payı tek bir yere indirgemek doğru değil ama taraftarımızın emeği çok büyük. Onlar gerçekten çok büyük çileler çektiler. Onlar çok büyük fedakarlıklarda bulundular. Ama sabırlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Erken tepkilerle takımın moralini bozarak, takıma bir yarar getirmeyeceğimizi, onlar da biliyorlar aslında. O an duygularına kapılarak hislerini başka türlü ifade ediyorlar. Onları da sükûnete, sakin olmaya davet ediyorum. Şu anda Kocaelispor'un ihtiyacı olan çok şey var. O da takımın başarıya konsantre olmasıdır. Bir an önce takımı kenetlememiz ve başarıya doğru yol yürümemiz gerek. Diğer bütün tartışmalar, bizim başarıya giden yolda önümüze birer engel olarak çıkacak ve ayağımıza takılıp bizi tökezletecek. Şu an biz başarıya konsantre olalım. Diğer mevzuların hepsi hallolur. Düzeltilmesi gereken ne varsa düzeltilir. Yeter ki biz Kocaelispor'un başarısına odaklanalım" şeklinde konuştu.

Kocaelispor üzerinden kimsenin başka hesaplar içinde olmaması gerektiğini ifade eden Büyükakın, “Özellikle futbolcunun ve teknik heyetin moral, motivasyonunu bozacak hal ve hareketlerden, açıklamalardan, bu kentin ve Kocaelispor taraftarının özenle kaçınması ve dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de varsa eksik olan şeyler tek tek düzeltilir ve yola devam edilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Lig uzun bir maratondur. Futbolda zaman zaman başarısızlıklar olur, başarı da olur. Başarı da başarısızlıklar da bu işin bir doğal sonucudur. Yani sadece başarı, sadece başarısızlık gibi iki uç örnek üzerinden gidilmez. Özellikle bu konunun bir kere daha altını çizmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

Büyükakın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kocaelispor'a gönül vermiş olanların tamamı o deplasmanlarda ve iç sahalarda yapılan maçlarda hüngür hüngür ağladılar. Bunu herkes biliyor. Bu işin peşinden koşan, bu işe gönlünü vermiş bütün arkadaşlar bunun anılarını canlı canlı yaşıyorlar. O günlerden bu günlere gelmek çok kolay değildi. Özellikle Kocaelispor'u borç yükünden kurtarmak, Kocaelispor'un transfer tahtasını açmak. Şimdi sürekli problemler üzerinde, bardağın boş tarafında yoğunlaşırsak Kocaelispor'a iyilik yapmış olmayacağız. Futbolcuların moral ve motivasyonu açısından sağlıklı bir şey yapmayacağız. Bu yol zor bir yol, mücadele edilmesi gereken bir yol. Moral ve motivasyonun çok yüksek olması gereken bir yol. Kararlar verilir. Her karar başka bir kararın verilmemesi anlamına gelir. Hangi kararı verirseniz verin, başarı varsa herkes alkışlar, başarısızlık varsa herkes eleştirir. Bu işin doğasında böyle bir durum söz konusu. Ama sabırlı olmamız gerektiği de bir başka gerçek."

“Herkes bu doğrultuda doğru inandığı şeyler üzerine yol yürümek istiyor. Oralarda eksikler varsa onlar da gözden geçirilir. Yönetimdeki arkadaşlarımız da zaten bu işe gönül vermiş insanlar. Onlarda başarı gelsin diye uğraşıyorlar. Onlarda fedakârlık yapıyorlar. Camianın böyle bir durumda birbirine destek olması kol kola girip omuz omuza yürümesi gerekiyor. Özellikle de futbolcularımızın sahada başarıdan başka hiçbir şey düşünmemesi, morallerini bozacak hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Ben tüm camianın sabırla süreci takip etmesi gerektiğine, önümüzdeki süreçte de bunla ilgili tüm tedbirlerin tekrar alınarak yolumuza devam edeceğimize, sabırla yol yürümemiz gerektiğine vurgu yapmak istiyorum. İnşallah nihai olarak biz Süper Lig'e çıkacağız. Öyle de çıkacağız, böyle de çıkacağız ama bir şekilde çıkacağız.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, antrenman sahasında futbolculara tatlı ikram etti.