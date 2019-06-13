Başkan Büyükakın'dan mezun olan öğrencilere sürpriz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, İzmit Dünya Bankası Konutları'nda yer alan 29 Ekim Ortaokulu Mezuniyet Balosu'na katılarak gençlere sürpriz yaptı. SEKA Park alanında yer alan Maide Restoran'da ki baloda mezun olan gençlerin mutluluklarına ortak olan Başkan Büyükakın, gençlere bizim geleceğimizsiniz diyerek, “Sizlerle bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. Genç arkadaşlarımla buluşmak için de her türlü fırsatı şahsen değerlendiriyorum” dedi.

Gençlerin büyük coşkusuyla ve sevgi dolu ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerle sohbet eden Büyükakın, “Yaşamınızda ve bu sene girdiğiniz sınavda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanları sizlerin arkasındadır. Sizlerin bilgilerinizden ve kente dair fikirlerinizden yararlanacağız. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Donanımlı yetişmeleri için elimizdeki her türlü kaynağı kullanacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin ve ülkemizin lider gençliğinin yetişmesi, güçlü Türkiye'nin oluşması ile yoluna devam etmesi için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz” diye konuştu.