Başkan Büyükakın'dan şehir içi trafiğini rahatlatacak öneri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önerisi üzerine eski İzmit Lisesi ve Gazi Lisesi'nin bahçeleri ücretsiz otopark olarak kullanılmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın şeh,r i,çi trafiğinin rahatlatılması amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonuçlandı. Başkan Büyükakın'ın önerisi üzerine okul bahçeleri artık ücretsiz otopark hizmeti verecek. Yapılan görüşmeler sonuçlandı ve artık İzmit Lisesi ile Gazi Lisesi'nin bahçeleri ücretsiz otopark olarak İzmit halkına hizmet verildi. Ücretsiz otopark olarak kullanılacak olan okul bahçeleri, hafta içi saat 16.00-24.00 arası, Cumartesi günü 15.30-24.00 arası, Pazar günü ise 9.00-24.00 arasında hizmet verecek.