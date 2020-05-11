Başkan Büyükakın'dan şehit annelerine ziyaret

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Tahir Büyükakın, Anneler Günü nedeniyle Kartepe ilçesinde ikamet eden şehit Fatih Karagöz'ün annesi Havva Karagöz, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesinde yaşamını sürdüren şehit Selçuk Gökdağ'ın annesi Nurten Gökdağ ile İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesinde yaşayan şehit Recep Topaloğlu'nun annesi Meryem Topaloğlu'nu evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Büyükakın, “Şehitlerimizin emaneti olan annelerimizin her fırsatta yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vatan ve bayrak için şehit olan kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

“Şehitlerimizi minnet ve hürmetle anıyorum”

Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını kaydeden Başkan Büyükakın, “Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi minnet ve hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere geride bıraktıkları sevenleriyle yakından ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit anneleri ise bu anlamlı ziyaret ve hediyeleri için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hasan Aydınlık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mesut Yalçın da Başkan Büyükakın'a eşlik etti.