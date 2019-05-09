Başkan Büyükgöz, Aile Danışmanlık Merkezi'ni inceledi

Merkez hakkında yetkililerden ve çalışanlarından bilgi alan Başkan Büyükgöz, “Günümüzde insanlar iş hayatı olsun, şehir hayatı olsun birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu sebeple bu tür merkezlere ihtiyaç eskiye oranla arttı. Bu merkezimizde Gebzeli hemşerilerimize uzman kadromuzla psikolojik destek veriliyor. Bunun yanı sıra diyetisyenimizde merkezimizde Gebzeli hemşerilerimize destek veriyor” dedi.

Çalışanlarla sohbet eden Başkan Büyükgöz, Ramazan aylarını tebrik ettikten sonra merkezden ayrıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e Aile Danışmanlık Merkezi incelemesinde belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.