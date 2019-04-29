Başkan Büyükgöz, AK Parti istişare toplantısına katıldı

Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Partinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan 28. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ile birlikte 28. İstişare ve Değerlendirme toplantısına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli heyeti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kocaeli'nin tüm ilçeleriyle birlikte Gebze'de yapılacak çalışmalar ve belediye hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.