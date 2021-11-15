Başkan Büyükgöz, ampute takıma başarılar diledi

Geçtiğimiz haftalarda imzalanan protokolle kuruluşu tamamlanan Gebze Belediyesi Ampüte Spor Kulübü'nün futbol takımı, ligde mücadele etmeye başladı. Şehit Kamil Ampüte Futbol takımı ile müsabakası olan Gebze Belediyesi Ampüte Spor Kulübü sporcularını yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ligde başarılar diledi. Müsabakanın oynanacağı Beylikbağıspor Spor Tesislerine gelen Büyükgöz, futbolcularla bir süre sohbet etti. Gebze Belediyesi Ampüte Spor Kulübüne müsabakalarda başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, belediye tarafından tribünleri yenilenen Beylikbağıspor Spor Tesislerinde incelemelerde de bulundu.