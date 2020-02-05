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Başkan Büyükgöz Arapçeşme Bilim Sanat'ta

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurslarını ve ana okulunun miniklerini sınıflarında ziyaret etti.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurslarını ve ana okulunun miniklerini sınıflarında ziyaret etti.


Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte bilim sanat merkezini ziyaret eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerine verilen hizmetlere ilişkin hem denetleme yaptı hem de bilgi aldı. Bilim sanat merkezi içerisinde faaliyetlerini sürdüren GESMEK kurs merkezinde açılan mahalle sakini hanımların ilgi gösterdiği takı tasarımı kursunun sürdüğü sınıfı ziyaret eden Başkan Büyükgöz kursiyerlerle sohbet etti.


Aynı zamanda mahalle sakini olan kursiyer hanımlara belediye hizmetlerini ve taleplerini soran Başkan Büyükgöz daha sonra anaokulu sınıfına geçti. Anaokulunun minik öğrencileriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz, öğrencilerin el becerilerinin geliştirildiği eğitimlerine iştirak etti. Başkan Büyükgöz, Bilim Sanat Merkezi'nde son ziyaretini ve görüşmesini, merkezde görevli pedagogla gerçekleştirdi.

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