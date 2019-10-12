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Başkan Büyükgöz Arapçeşmeyi dinledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz seçim öncesi söz verdiği gibi halk buluşmalarına devam ediyor mahalle sakinlerini dinliyor.


Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen Halk buluşmasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Selamet Güner, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürlüleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Başkan Büyükgöz toplantı öncesi gerçekleştirdiği konuşmasında, geldikleri günden itibaren mahalleye yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerden bahsetti. Başkan Büyükgöz, “Her zaman söyledim teknik hizmetlerimiz aksamadan sürecek, fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği önceliğimiz olacak. Arapçeşme mahallemizde buluna Trafik Eğitim Parkı Pelitli mahallemize taşınacak ve burayı kamuya açık bir park yapacağız. Hatta burayı tasarlarken engelli vatandaşlarımızın kullanımı için engelliler için uygun bir park haline getireceğiz” dedi.

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