Başkan Büyükgöz asfalt çalışmasını yerinde inceledi

Yaklaşan kış ayı sebebiyle Gebze'de çalışmalarına hız veren Fen İşlerine bağlı ekipler kentin dört bir yanında asfalt yama, parke onarımları gerçekleştiriyor. Yama ve onarım çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmaları da gerçekleştiren ekipler Köşklü Çeşme Mahallesi 529 sokakta sıfır asfalt çalışması yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Teknik hizmetleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel önceliğimiz en az hizmeti almış sokaklarımızdan, caddelerimizden başlamak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.