Başkan Büyükgöz bayrak töreninde öğrencilerle buluştu

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi'nin bayrak törenine katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi'nin bayrak törenine katıldı. Bayrak töreninde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de hazır bulundu. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler bayrak töreni öncesi yaptığı selamlama konuşmasında öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Burada ticaret üzerine aldığınız eğitimin kolunuzda altın bilezik olacağından hiç şüpheniz olmasın. Çok çalışacağız, başarılı olmak hedefimiz olacak. Ancak başarılı olmaktan da önemlisi iyi insan olacağız. Kendimize, ailemize, vatımıza, milletimize, bayrağımıza ve inandığımız değerlere faydalı insanlar olmak çok önemli. İyi insan olmanın önceliğini asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin sorularını cevaplayan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz kendilerine kolaylıklar diledi. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle sohbet etti, eğitim hayatlarında başarılar diledi.