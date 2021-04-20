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Başkan Büyükgöz Beyzanur'un talebini geri çevirmedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli genç Beyzanur’un talebi doğrultusunda kendisine bilgisayar hediye etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli genç Beyzanur'un talebi doğrultusunda kendisine bilgisayar hediye etti.


Gençlere olan desteğini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ortopedik engelli genç Beyzanur'un talebini de cevapsız bırakmadı. Bu kapsamda Başkan Büyükgöz, pandemide uzaktan eğitimini sürdüren Beyzanur Ok'un (20) bilgisayar talebini yerine getirdi. Makamında ağırladığı Beyzanur Ok'a hediyesini taktim ederek, bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, gence derslerinde başarılar diledi.


Genç Beyzanur da bilgisayar hayalini gerçekleştiren Başkan Büyükgöz'e hediyesi için teşekkür etti.

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