Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde inceledi

Yönetimi Gebze Belediyesi'ne geçen kamyoncular garajında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tır ve kamyon park alanındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükgöz'e Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalışmalar ve son durumu hakkında bilgi verildi. Yaklaşık 40 bin metrekare alandan oluşan park alanında 20 bin metrekare alanın asfaltlama çalışması tamamlandı.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükgöz, “Kamyoncu esnafımızın daha modern temiz bir ortamda hizmet verebilmeleri için saha çalışmalarını başlattık ve asfaltlama çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu çalışmalarımız bitince hem esnafımız daha modern bir tesiste hizmet vermiş olacak, hem de Gebzeli hemşehrilerimize hizmet verme noktasında yeni bir öz kaynak oluşturmuş olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Bizlerde bu anlamda hizmet için varız ve hizmet için koşturmaya devam edeceğiz” dedi.