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Başkan Büyükgöz çalışmaları yerinde takip ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kadıllı Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kadıllı Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerdeki asfalt serim ve bakım onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yağışsız güzel havaları fırsata çeviren ekiplerin Kadıllı Mahallesi'nde başlattığı sıcak asfalt serim çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Büyükgöz, “Yayalarımızın ve sürücülerimizin konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için, ekiplerimiz belirlenen program dâhilinde ilçemiz genelinde çalışmalarına devam ediyor. Hava durumu elverdiği ölçüde sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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