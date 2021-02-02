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Başkan Büyükgöz, Çınaraltı Çeşmesi'nde incelemede bulundu

Gebze’nin tarihi sembollerinden olan Çınaraltı Çeşmesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz" dedi.

Gebze'nin tarihi sembollerinden olan Çınaraltı Çeşmesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz" dedi.


200 yılı aşkın bir tarihi geçmişi bulunan ve Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki Çınaraltı Çeşmesi'nde incelemelerde bulunan Zinnur Büyükgöz, "Gebze'mizin önemli tarihi sembollerinden birisi. 5-6 yıl öncesine kadar bu çeşmenin suyu akıyordu. Yapılan bir çalışma neticesinde çeşmenin kaynağı ortaya çıktı. Gebze Belediyesi olarak çeşmenin suyunun akmasını temin edeceğiz. Su ile ilgili tahlillerimizi yaptırdık. Şuan ki aşamada sızlamalar nedeniyle içilebilir durumda değil. Ancak sızmayla ilgili önleyici tedbirlerimizi uyguladıktan sonra tekrar tahlillerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah Gebze'ye yeniden kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

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