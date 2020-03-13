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Başkan Büyükgöz cuma pazarında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Büyükgöz Cuma pazarını turladı. Cuma namazını Gebzeli hemşerileriyle birlikte kılan Başkan Zinnur Büyükgöz, Cuma pazarının kurulduğu Mevlana Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret etti. Cuma pazarında tezgah açan pazarcı esnaflarına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükgöz talep ve görüşleri dinledi. koranavirüs salgın riskine karşı başta hijyenik çalışmalar olmak üzere tüm tedbirlerin alındığını dile getiren Başkan Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinden de risklere karşı dikkatli ve özenli olmalarını rica etti.

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