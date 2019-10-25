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Başkan Büyükgöz denetime çıktı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sabahın ilk ışıklarında fırın denetimi gerçekleştirdi.


Sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra temel belediyecilik çalışmalarının aksamadan yürümesi ve için saha çalışmalarını bizzat yerinde denetleyen Başkan Büyükgöz, sabahın ilk ışıklarında fırın denetimi gerçekleştirdi. Zabıtalar ve ilgili birim müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçede faaliyetlerini sürdüren fırınları ziyaret eden Başkan Büyükgöz, ekiplerin gramaj ve hijyen kurallarına yönelik denetimini de yakından takip etti.


“Vatandaşın sağlığı her şeyin başında gelir” diyen Büyükgöz, “Gebzeli hemşerilerimizin, gıda standartlarına uygun ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdalar tüketebilmesi adına denetimlerimizi ekiplerimiz rutin bir şekilde sürdürüyor. Sabahki denetimlere biz de iştirak ederek esnaflarımıza hem hayırlı işler temennimizi iletelim hem de çalışmalara ilişkin de hasbihal edelim istedik. Kurallara uygun üretim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren her konuda olduğu gibi gıda üretimi ve denetiminde de aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı işler dilerim” ifadelerini kullandı.

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