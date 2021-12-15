Başkan Büyükgöz, din görevlileri ile buluştu

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Dursun Ali Arslan, Sedat Çelik ve Selamet Güner, birim müdürleri, camilerde ve ibadethanelerde görev yapan din görevlileri katıldı. Programın açılışında konuşma yapan Zinnur Büyükgöz, belediyenin çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin din görevlilerini bilgilendirdi. Büyükgöz, "Camilerimiz; insanı manevi huzura kavuşturmanın yanında, dini ve milli değerlerimizin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği kutsal mekanlardır. Camilerimizde hizmet veren siz değerli din görevlisi kardeşlerimiz, dinimizin en doğru şekilde idrak edilmesi, yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde ulvi görevi layıkıyla yerine getirmektesiniz. Fedakarca hizmet veren din görevlilerimiz, uzlaştırıcı ve bütünleştirici görev anlayışıyla dini konularda halkımızı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan bir vazifeyi yerine getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

Program, Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı duayla sona erdi.