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Başkan Büyükgöz, doğalgaz denetiminde

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesin’de devam eden doğalgaz altyapı imalat çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesin'de devam eden doğalgaz altyapı imalat çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Gebze Hürriyet Mahallesin'de başlatılan doğalgaz altyapı imalat çalışmaları devam ediyor. Saha çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Büyükgöz, hafta sonu çalışmaları yerinde incelerken mahalle sakinleri ve esnaflarla da sohbet etti.


Büyükgöz yaptığı açıklamada bu yıl için doğalgaz verilecek olan cadde ve sokaklarda yaşayan vatandaşların doğalgaz için dağıtım firmasına başvuruda bulunmalarını istedi.

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