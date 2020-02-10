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Başkan Büyükgöz Dünya Kentsel Forumu'nda

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’yi uluslararası Kentsel Forumu’nda temsil edecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze'yi uluslararası Kentsel Forumu'nda temsil edecek.


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) üyesi olan Zinnur Büyükgöz, Gebze Belediyesi'ni temsil etmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Başkent Abu Dabi'de 8-13 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan 10. Dünya Kentsel Forumu'nda mevkidaşlarıyla bir araya geliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, forumun ilk gününde UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadıeh ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte açılış konuşmalarını ve sunumları takip etti. Birleşmiş Milletler Habitat ve Abu Dabi Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ortaklığında düzenlenen 10. Dünya Kentsel Forumu'nda sürdürülebilir şehircilik konusunda uluslararası düzeyde paylaşımlarda bulunulacak.

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