Başkan Büyükgöz, esnafı toplantıya davet etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerindeki esnafları dükkanlarında ziyaret eden Büyükgöz, bereketli kazanç temennilerinde bulundu. Esnafların yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükgöz, esnaf ve vatandaşların talep ve istekleri de dinledi. Büyükgöz, tüm esnafları 18-20 Ekim tarihleri arasında Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek “Hizmet ve Yatırım Gündemi 2019-2021”toplantılarına davet etti.